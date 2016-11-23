СБУ задержала экс-руководителя Харьковского облавтодора, который скрывался в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывшего руководителя харьковского облавтодора, который подозревается в хищении бюджетных средств, задержала Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
В течение 2011-2013 годов чиновник воровал деньги при закупке горюче-смазочных материалов. В частности, в 2013 году он закупил "на бумаге" 32 тонны дизтоплива на 350 000 гривен и постепенно списывал его для сокрытия недостачи.
Долгое время чиновник находился на территории аннексированного Крыма, где возглавлял одно из дорожно-эксплуатационных предприятий.
При въезде на территорию Украины для посещения семьи злоумышленника задержали сотрудники спецслужбы.
Экс-руководителю сообщено о подозрении по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.