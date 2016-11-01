СБУ затримала двох “телефонних терористів” у Дніпрі

Так, один з них 17 жовтня в стані сильного алкогольного сп’яніння намагався телефоном замінувати житловий будинок в обласному центрі. Інший 23 жовтня анонімно повідомив про закладення вибухівки в одному з магазинів Дніпра. У такий спосіб чоловік хотів помститися своєму знайомому, що працював у магазині.

В обох випадках відкрито кримінальне провадження за статтею 259 (хибне повідомлення про мінування будь-яких об’єктів власності) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника можуть засудити від чотирьох до восьми років ув'язнення.