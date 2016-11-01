СБУ задержала двух "телефонных террористов" в Днепре

Так, один из них 17 октября в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался по телефону заминировать жилой дом в областном центре. Другой 23 октября анонимно сообщил о закладке взрывчатки в одном из магазинов Днепра. Таким образом мужчина хотел отомстить своему знакомому, который работал в магазине.

В обоих случаях открыто уголовное производство по статье 259 (ложное сообщение о минировании любых объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный такой звонок злоумышленника могут осудить от четырех до восьми лет заключения.