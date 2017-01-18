СБУ запобігла незаконному обігу зброї та боєприпасів на Львівщині

Правоохоронці затримали у Червонограді місцевого мешканця, раніше судимого за розбій та вимагання. Під час огляду автомобіля співробітники спецслужби виявили автомат Калашникова, понад двісті набоїв та сім магазинів до нього, бойову гранату РГД із запалом. У зловмисника також вилучено два великих пакунки з марихуаною.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.