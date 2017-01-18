СБУ предотвратила незаконній оборот оружия и боеприпасов во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией предупредили во Львовской области незаконную продажу оружия и боеприпасов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители задержали в Червонограде местного жителя, ранее судимого за разбой и вымогательство. При осмотре автомобиля сотрудники спецслужбы обнаружили автомат Калашникова, более двухсот патронов и семь магазинов к нему, боевую гранату РГД с запалом. У злоумышленника также изъято два больших пакета с марихуаной.
По факту дела открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.