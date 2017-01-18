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Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140152 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144519 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 132367 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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СБУ предотвратила незаконній оборот оружия и боеприпасов во Львовской области

СБУ предотвратила незаконній оборот оружия и боеприпасов во Львовской области

Киев • УНН

 • 7142 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией предупредили во Львовской области незаконную продажу оружия и боеприпасов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители задержали в Червонограде местного жителя, ранее судимого за разбой и вымогательство. При осмотре автомобиля сотрудники спецслужбы обнаружили автомат Калашникова, более двухсот патронов и семь магазинов к нему, боевую гранату РГД с запалом. У злоумышленника также изъято два больших пакета с марихуаной.

По факту дела открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

 

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