СБУ предотвратила незаконній оборот оружия и боеприпасов во Львовской области

Правоохранители задержали в Червонограде местного жителя, ранее судимого за разбой и вымогательство. При осмотре автомобиля сотрудники спецслужбы обнаружили автомат Калашникова, более двухсот патронов и семь магазинов к нему, боевую гранату РГД с запалом. У злоумышленника также изъято два больших пакета с марихуаной.

По факту дела открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.