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СБУ запобігла кремлівській провокації в Одесі 13 квітня - О.Ткачук (доповнено)

СБУ запобігла кремлівській провокації в Одесі 13 квітня - О.Ткачук (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Служба безпеки України запобігла проведенню 13 квітня фейкової акції протесту в Одесі, під час якої планувався напад праворадикальних сил на представників національних меншин. Про це на брифінгу заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.

“Нашою службою у взаємодії з іншими правоохоронними органами було попереджено чергову провокацію російської сторони, яка мала відбутися в Одеському регіоні. Зокрема, 13 квітня за кошти, за фінансування Кремля та організації також з РФ на території Одеси планувалося проведення протесту, фейкового протесту начебто болгарської етнічної національної меншини, яка проживає в одеському регіоні. Ця акція протесту була організована і профінансована з території РФ”, — сказав О.Ткачук.

За його словами, протест був побудований на неіснуючій проблемі — начебто утисках болгарської нацменшини в Україні.

“Організаторами цієї акції були ті самі люди, які намагалися спровокувати масові заворушення 31 березня у Львівській області, блокуючи трасу Львів — Рава Руська у контексті начебто утисків етнічних поляків в Україні”, — сказав О.Ткачук.

Він додав, що слідством встановлена переписка організаторів і замовників акції.

“Організатором акції у Одеській області був Микола Дульський — керівник так званої Української праворадикальної організації „Наждак“”, — сказав О.Ткачук.

За його словами, М.Дульський наразі переховується на території РФ.

“За задумом, кожен учасник (протесту — ред.) мав отримати по 10 доларів у якості оплати за участь у цій акції і учасники мали пройти такою ходою від пам’ятника болгарському поету до Консульства Республіки Болгарія в Одесі. При цьому маніфестанти були заготовлені, і мали бути роздані відповідні плакати, виконані як українською мовою, так і болгарською мовою, а також під час цієї ходи організатори планували здійснити напад начебто українських праворадикальних структур на учасників цієї мирної ходи”, — повідомив О.Ткачук.

Організатори акції і координатор були затримані, у яких були вилучені як плакати фейкового протесту, так і фейкових праворадикалів.

“Всього на цю акцію було виділено російською стороною 75 тис. грн, а також 510 дол. Частину готівки було вилучено в організатора безпосередньо під час затримання”, — сказав О.Ткачук, додавши, що організатор акції прибув з Харкова.

“Жодного етнічного болгарина (на фейковій акції — ред.) встановлено не було, принаймні поки що”, — сказав він.

Щодо цієї події було відкрито кримінальне провадження.

“В результаті проведеної роботи СБУ було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками ст.110 — це посягання на територіальну цілісність України, ч.2, тобто це заклики до зміни територіальних меж України, які пов’язані з розпалювання міжетнічної і міжрасової ворожнечі”, — уточнив О.Ткачук.

Як повідомляв УНН, СБУ вважає обстріл польського консульства в Луцьку провокацією Росії.

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