СБУ предотвратила кремлевскую провокацию в Одессе 13 апреля - О.Ткачук (дополнено)

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Служба безопасности Украины предотвратила проведение 13 апреля фейковой акции протеста в Одессе, во время которой планировалось нападение праворадикальных сил на представителей национальных меньшинств. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.

“Нашей службой во взаимодействии с другими правоохранительными органами было предотвращено очередную провокацию российской стороны, которая должна была состояться в Одесском регионе. В частности, 13 апреля на средства, при финансировании Кремля и организации также с РФ на территории Одессы планировалось проведение протеста, фейкового протеста будто бы болгарского этнического национального меньшинства, проживающего в одесском регионе. Эта акция протеста была организована и профинансирована из территории РФ”, — сказал А.Ткачук.

По его словам, протест был построен на несуществующей проблеме — будто бы притеснениях болгарского нацменьшинства в Украине.

“Организаторами этой акции были те же люди, которые пытались спровоцировать массовые беспорядки 31 февраля в Львовской области, блокируя трассу Львов — Рава Русская в контексте будто бы притеснений этнических поляков в Украине”, — сказал А.Ткачук.

Он добавил, что следствием установлена ​​переписка организаторов и заказчиков акции.

“Организатором акции в Одесской области был Николай Дульский — руководитель так называемой Украинской праворадикальной организации „Наждак“”, — сказал А.Ткачук.

По его словам, Н.Дульський пока скрывается на территории РФ.

“По замыслу, каждый участник (протеста — ред.) должен был получить по 10 долларов в качестве оплаты за участие в этой акции и участники должны были пройти таким шествием от памятника болгарскому поэту до Консульства Республики Болгария в Одессе. При этом манифестанты были подготовлены, и должны быть розданы соответствующие плакаты, выполненные как на украинском языке, так и на болгарском языке, а также во время этого шествия организаторы планировали совершить нападение вроде как украинских праворадикальных структур на участников этого мирного шествия”, — сообщил А.Ткачук.

Организаторы акции и координатор были задержаны, в которых были изъяты как плакаты фейкового протеста, так и фейковых праворадикалов.

“Всего на эту акцию было выделено российской стороной 75 тыс. грн, а также 510 долл. Часть наличных были изъяты у организатора непосредственно во время задержания”, — сказал А.Ткачук, добавив, что организатор акции прибыл из Харькова.

“Ни этнического болгарина (на фейковой акции — ред.) не установлено, по крайней мере пока”, — сказал он.

Относительно этого события было открыто уголовное производство.

"В результате проведенной работы СБУ было зарегистрировано уголовное производство по признакам ст.110 - это посягательство на территориальную целостность Украины, ч.2, то есть это призывы к изменению территориальных границ Украины, связанные с разжигание межэтнической и межрасовой розни", - уточнил А.Ткачук.

Как сообщал УНН, СБУ считает обстрел польского консульства в Луцке провокацией России.

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