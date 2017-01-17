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СБУ заборонила меру Перемишля в’їзд до України на 5 років

СБУ заборонила меру Перемишля в’їзд до України на 5 років

Київ • УНН

 • 10556 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Служба безпеки України заборонила меру польського міста Перемишль Роберту Хомі вʼїзд в Україну. Про це УНН повідомила речник Служби безпеки України Олена Гітлянська.

"Так, заборонили на 5 років, ще влітку минулого року. Ми приймаємо багато подібних рішень , але ми не повідомляємо пресі, ми в принципі взагалі не зобов’язані про них повідомляти, навіть особі, щодо якої приймається рішення", - зазначила О.Гітлянська.

Зазначимо, за повідомленням польських ЗМІ, мер Перемишля Р.Хома не зміг 17 січня перетнути польсько-український кордон, коли їхав до України на запрошення української сторони.

Як повідомляв УНН, СБУ чекає позиції МЗС щодо заборони М.Ле Пен в’їзду в Україну.

Українські Національні Новини

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