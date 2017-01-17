СБУ заборонила меру Перемишля в’їзд до України на 5 років

"Так, заборонили на 5 років, ще влітку минулого року. Ми приймаємо багато подібних рішень , але ми не повідомляємо пресі, ми в принципі взагалі не зобов’язані про них повідомляти, навіть особі, щодо якої приймається рішення", - зазначила О.Гітлянська.

Зазначимо, за повідомленням польських ЗМІ, мер Перемишля Р.Хома не зміг 17 січня перетнути польсько-український кордон, коли їхав до України на запрошення української сторони.

Як повідомляв УНН, СБУ чекає позиції МЗС щодо заборони М.Ле Пен в’їзду в Україну.