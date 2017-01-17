СБУ запретила мэру Пшемысля въезд в Украину на 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Служба безопасности Украины запретила мэру польского города Пшемысль Роберту Хоме въезд в Украину. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
"Да, запретили на 5 лет, еще летом прошлого года. Мы принимаем много подобных решений, но мы не сообщаем прессе, мы в принципе вообще не обязаны о них сообщать, даже лицу, в отношении которого принимается решение", - отметила Е.Гитлянская.
Отметим, по сообщению польских СМИ, мэр Пшемысля Р.Хома не смог 17 января пересечь польско-украинскую границу, когда ехал в Украину по приглашению украинской стороны.
Как сообщал УНН, СБУ ждет позиции МИД о запрете М.Ле Пен въезда в Украину.