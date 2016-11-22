СБУ виявила факти оформлення чиновниками соціальних виплат псевдопереселенцям на Херсонщині
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили факти незаконного оформлення соціальних виплат псевдопереселенцям з Донбасу службовцями Управління праці та соціального захисту населення однієї з районних адміністрацій Херсонщини. Про це УНН повідомили в прес-центрі СБУ.
Під час перевірки правоохоронці встановили, що виплати у районі отримують п’ять мешканців з тимчасово окупованих терористами територій, які продовжують на них проживати.
За передніми оцінками, за майже півроку псевдопереселенцям було протиправно нараховано понад 100 тис. грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.