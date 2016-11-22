СБУ выявила факты оформления чиновниками социальных выплат псевдопереселенцям на Херсонщине
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины выявили факты незаконного оформления социальных выплат псевдопереселенцям из Донбасса служащими Управления труда и социальной защиты населения одной из районных администраций Херсонской области. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.
Во время проверки правоохранители установили, что выплаты в районе получают пять жителей с временно оккупированных террористами территорий, которые продолжают на них жить.
По предварительным оценкам, за почти полгода псевдопереселенцам было противоправно начислено более 100 тыс. грн.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.