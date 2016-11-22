СБУ выявила факты оформления чиновниками социальных выплат псевдопереселенцям на Херсонщине

Во время проверки правоохранители установили, что выплаты в районе получают пять жителей с временно оккупированных террористами территорий, которые продолжают на них жить.

По предварительным оценкам, за почти полгода псевдопереселенцам было противоправно начислено более 100 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.