СБУ виявила дві схованки з гранатометами в районі АТО

Під час перевірки правоохоронці вилучили зі схронів, що були облаштовані поблизу Маріуполя та у Старобільському районі Луганщини, два протитанкових гранатомети, 11 гранат, 400 грамів тротилу та понад тисячу набоїв різного калібру.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.