СБУ обнаружила два тайника с гранатометами в районе АТО

Во время проверки правоохранители изъяли из схронов, которые были обустроены вблизи Мариуполя и в Старобельском районе Луганской области, два противотанковых гранатомета, 11 гранат, 400 граммов тротила и более тысячи патронов различного калибра.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.