СБУ обнаружила два тайника с гранатометами в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. За прошедшие сутки сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции обнаружили два тайника с военными средствами поражения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Во время проверки правоохранители изъяли из схронов, которые были обустроены вблизи Мариуполя и в Старобельском районе Луганской области, два противотанковых гранатомета, 11 гранат, 400 граммов тротила и более тысячи патронов различного калибра.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия.