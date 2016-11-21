СБУ виявила дві схованки з боєприпасами у районі проведення АТО

Так, схованки були облаштовані у селищі Зайцеве на Донеччині та селі Первомайськ у Луганській області. Правоохоронці вилучили зі схронів чотирнадцять мінометних мін калібру 120 мм та сімнадцять артилерійських снарядів різного калібру.

За обома фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають процесуальні дії.

Нагадаємо, СБУ виявила три схованки зі зброєю та боєприпасами на околиці Івано-Франківська.