СБУ обнаружила два тайника с боеприпасами в районе проведения АТО

Так, тайники были оборудованы в поселке Зайцево в Донецкой и селе Первомайск в Луганской области. Правоохранители изъяли из схронов четырнадцать минометных мин калибра 120 мм и семнадцать артиллерийских снарядов разного калибра.

По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные действия.

Напомним, СБУ обнаружила три тайника с оружием и боеприпасами на окраине Ивано-Франковска.