СБУ обнаружила два тайника с боеприпасами в районе проведения АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, тайники были оборудованы в поселке Зайцево в Донецкой и селе Первомайск в Луганской области. Правоохранители изъяли из схронов четырнадцать минометных мин калибра 120 мм и семнадцать артиллерийских снарядов разного калибра.
По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные действия.
Напомним, СБУ обнаружила три тайника с оружием и боеприпасами на окраине Ивано-Франковска.