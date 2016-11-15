СБУ вилучила на Донеччині нелегальні товари на 4,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України за добу вилучили на Донеччині нелегальні товари на понад 4,5 мільйона гривень, які водії намагалися ввезти на тимчасово окуповані терористами території. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, правоохоронці зупинили на пунктах пропуску чотири автомобілі, водії яких, з порушенням встановлених правил, везли товари до “ДНР”. Співробітники спецслужби вилучили понад десять тисяч стартових пакетів та карток поповнення рахунків мобільних операторів, комп’ютерне обладнання та дві партії цигарок.
За словами нелегальних перевізників, товари у них замовили ватажки незаконних збройних формувань, далі стартові пакети та картки поповнення рахунків, бойовики планували перепродати населенню.