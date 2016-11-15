СБУ изъяла в Донецкой области нелегальные товары на 4,5 млн грн

Так, правоохранители остановили на пунктах пропуска четыре автомобиля, водители которых, с нарушением установленных правил, везли товары в "ДНР". Сотрудники спецслужбы изъяли более десяти тысяч стартовых пакетов и карточек пополнения счетов мобильных операторов, компьютерное оборудование и две партии сигарет.

По словам нелегальных перевозчиков, товары у них заказали главари незаконных вооруженных формирований, дальше стартовые пакеты и карточки пополнения счетов боевики планировали перепродать населению.