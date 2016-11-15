СБУ изъяла в Донецкой области нелегальные товары на 4,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины за сутки изъяли в Донецкой области нелегальные товары на более чем 4,5 миллиона гривен, которые водители пытались ввезти на временно оккупированные террористами территории. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Так, правоохранители остановили на пунктах пропуска четыре автомобиля, водители которых, с нарушением установленных правил, везли товары в "ДНР". Сотрудники спецслужбы изъяли более десяти тысяч стартовых пакетов и карточек пополнения счетов мобильных операторов, компьютерное оборудование и две партии сигарет.
По словам нелегальных перевозчиков, товары у них заказали главари незаконных вооруженных формирований, дальше стартовые пакеты и карточки пополнения счетов боевики планировали перепродать населению.