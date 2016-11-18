СБУ викрила в районі АТО установки протитанкових ракетних комплексів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила в районі АТО три замасковані на місцевості вогневі позиції, обладнані пусковими установками протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) “Фагот”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення на околиці с. Новозванівка Попаснянского району Луганської області прикордонники виявили три замасковані позиції ПТРК. Під час звірки маркувань ПТРК правоохоронці встановили, що вони не перебувають на озброєнні Збройних сил України.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, тривають слідчі дії.