СБУ разоблачила в районе АТО установки противотанковых ракетных комплексов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила в районе АТО три замаскированные на местности огневые позиции, оборудованные пусковыми установками противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Фагот". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в окрестностях с. Новозвановка Попаснянского района Луганской области пограничники обнаружили три замаскированные позиции ПТРК. Во время сверки маркировок ПТРК правоохранители установили, что они не находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся следственные действия.