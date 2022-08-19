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Експрацівника апарату ВР завербувала фсб: мав встановити "жучки" в кулуарах парламенту

Київ • УНН

 • 179963 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки України викрила агента фсб, який мав встановити "жучки" в кулуарах Верховної Ради. Ним виявився колишній працівник підрозділу забезпечення Управління справами апарату ВР. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Експрацівника апарату ВР завербувала фсб: мав встановити "жучки" в кулуарах парламенту

Цитата

"Контррозвідка Служби безпеки викрила факт вербування спецслужбами рф колишнього працівника підрозділу забезпечення Управління справами апарату Верховної Ради України. До співпраці посадовця схилив кадровий співробітник фсб під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов.

Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах.

Для цього посадовець мав використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі.

Утім на момент початку повномасштабної агресії рф він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів.

Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об’єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, підчас якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.

Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Нагадаємо

СБУ викрила хакерів, які тероризували Україну 2 роки масовими повідомленнями про "мінування".

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