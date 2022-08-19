Экс-работника аппарата ВР завербовала фсб: должен был установить "жучки" в кулуарах парламента

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"Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами рф бывшего работника подразделения обеспечения Управления делами аппарата Верховной Рады Украины. К сотрудничеству чиновника склонил кадровый работник фсб во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Детали

По указанию своего российского куратора агент должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.

Кроме того, он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах.

Для этого чиновник должен был использовать свои служебные полномочия, которые предусматривали допуск и доступ к различным помещениям административного здания.

Впрочем, на момент начала полномасштабной агрессии россии он уволился из госучреждения, поэтому не выполнил ни одной задачи оккупантов.

Затем агент пытался трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, в ходе которой специалисты СБУ и обнаружили факт вербовки. А сам агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб.

Сейчас в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Напомним

СБУ разоблачила хакеров, которые терроризировали Украину 2 года массовыми сообщениями о "минировании".