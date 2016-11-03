СБУ викрила схему виведення у тінь більше 22 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Функціонування злочинної схеми, за якою у тінь було виведено понад двадцять два мільйони гривень, викрила на Дніпропетровщині Служба безпеки України. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Одне з приватних підприємств Полтави, яке займається виготовленням та реставрацією гідронасосів, постачало низці гірничо-збагачувальних комбінатів Дніпропетровської області обладнання з відпрацьованим ресурсом на 70 — 90 відсотків, як нове.
Кошти, отримані внаслідок оборудки, переводилися на рахунки фіктивних фірм та розподілялися між посадовцями дніпропетровських та полтавського підприємств. Упродовж 2015-2016 років зловмисники незаконно перевели у готівку понад 22 мільйони гривень.
Також полтавські дилери систематично порушували Закон України “Про санкції”. Протягом 2016 року підприємство закуповувало гідронасоси у афілійованих компаній, проводило їх ремонт та поставляло на адресу російських підприємств, включених до санкційного списку.
Під час обшуків у житлових та офісних приміщеннях співробітники СБУ вилучили понад 280 тисяч гривень, 76 тисяч російських рублів, 68 тисяч доларів США та 11 тисяч євро готівкою, комп’ютерну техніку та фінансово-господарську документацію з доказами протиправної діяльності.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.358 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.