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15 марта, 19:03 • 115040 просмотра

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СБУ разоблачила схему вывода в тень более 22 млн грн

СБУ разоблачила схему вывода в тень более 22 млн грн

Киев • УНН

 • 7100 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Функционирование преступной схемы, по которой в тень было выведено более двадцати двух миллионов гривен, разоблачила в Днепропетровской области Служба безопасности Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Одно из частных предприятий Полтавы, которое занимается изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудование с отработанным ресурсом на 70-90 процентов, как новое.

Средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами предприятий Днепропетровской и Полтавской областей. В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22 миллионов гривен.

Также полтавские дилеры систематически нарушали Закон Украины "О санкциях". В течение 2016 года предприятие закупало гидронасосы у аффилированных компаний, проводило их ремонт и поставляло российским предприятиям, включенным в санкционный список.

Во время обысков в жилых и офисных помещениях сотрудники СБУ изъяли более 280 тысяч гривен, 76 тысяч российских рублей, 68 тысяч долларов США и 11 тысяч евро наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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