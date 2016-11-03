СБУ разоблачила схему вывода в тень более 22 млн грн

Одно из частных предприятий Полтавы, которое занимается изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудование с отработанным ресурсом на 70-90 процентов, как новое.

Средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами предприятий Днепропетровской и Полтавской областей. В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22 миллионов гривен.

Также полтавские дилеры систематически нарушали Закон Украины "О санкциях". В течение 2016 года предприятие закупало гидронасосы у аффилированных компаний, проводило их ремонт и поставляло российским предприятиям, включенным в санкционный список.

Во время обысков в жилых и офисных помещениях сотрудники СБУ изъяли более 280 тысяч гривен, 76 тысяч российских рублей, 68 тысяч долларов США и 11 тысяч евро наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.