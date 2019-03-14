СБУ викрила на хабарі у 30 тис. доларів радника на громадських засадах керівництва МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі радника на громадських засадах керівництва Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
Оперативники спецслужби встановили, що радник за сприяння керівництва одного із слідчих управлінь Нацполіції вимагав через посередника тридцять тисяч доларів США від власників мережі київських ломбардів. За цю суму він обіцяв сприяти непритягненню працівників мережі до кримінальної відповідальності та припинення слідчих дій у межах розпочатого провадження.
Правоохоронці затримали посередника у Києві під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Наразі відбуваються невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів справи.
Вирішується питання щодо оголошення раднику підозри в скоєнні злочину, передбаченого ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Як повідомляв УНН, мера з Дніпропетровщини спіймали на валютному хабарі.