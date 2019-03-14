СБУ разоблачила на взятке в 30 тыс. долларов советника на общественных началах руководства МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Оперативники спецслужбы установили, что советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника тридцать тысяч долларов США от владельцев сети киевских ломбардов. За эту сумму он обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращении следственных действий в рамках начатого производства.
Правоохранители задержали посредника в Киеве во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Сейчас происходят неотложные следственные действия по месту работы и жительства фигурантов дела.
Решается вопрос об объявлении советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал УНН, мэра из Днепропетровской области поймали на валютной взятке.