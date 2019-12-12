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СБУ відкрила майже 70 справ щодо шпигунів

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Служба безпеки України розпочала 69 кримінальних проваджень за лінією роботи контррозвідки, зокрема щодо викриття шпигунів та агентів ворожих спецслужб. Про це повідомив Голова СБУ Іван Баканов, передає УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

“Останні результати засвідчують, що Служба все більше уваги приділяє фундаментальним питанням захисту держави і вчасно, а головне, успішно реагує на ці виклики”, — зазначив він.

Очільник СБУ додав, що 17 проваджень стосуються державної зради (по 9 з них вже є рішення суду), а 5 — шпигунства.

До 12 років позбавлення волі засуджено агента ФСБ Росії з Полтавщини, якого затримали влітку. Також 12 років за гратами проведе агент російської воєнної розвідки, викритий контррозвідниками СБУ на Харківщині.

Протягом 2015-2017 років він здійснював збір різнопланової інформації, у тому числі із грифом “таємно”, у військовій сфері та у галузі військово-оборонних розробок. Як один з показових прикладів Іван Баканов навів ситуацію з ексзаступником Міністра економіки України, який підозрюється у державній зраді. Йому інкримінують укладання свідомо збиткового контракту з іноземною компанією на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на суму понад 16,5 мільйона доларів США.

“Сам факт таких зловживань викликає обурення, а в умовах війни, яку веде наша держава, такі дії експосадовця неприпустимі”, — наголосив Іван Баканов.

За його переконанням, наживатися на оборонній сфері в країні, яка втрачає на сході своїх кращих синів і дочок — не тільки незаконно, а й аморально. Покарання за такі дії має бути максимально суворим.

Нагадаємо, СБУ відкрила 124 кримінальних проваджень щодо кіберзагроз. 

Українські Національні Новини

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