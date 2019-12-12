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СБУ відкрило майже 130 проваджень щодо кіберзагроз

СБУ відкрило майже 130 проваджень щодо кіберзагроз

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Служба безпеки України відкрила 124 кримінальних проваджень щодо кіберзагроз. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Так, СБУ протидіє кіберзагрозам – відкрито 124 кримінальні провадження. Спільно з партнерами із США Службі вдалося нейтралізувати потужне хакерське угруповання. У дата-центрі під Одесою СБУ виявила майже півтори сотні серверів із тисячами хакерських ресурсів. Нами було заблоковано тисячі протиправних посягань в інтернеті на громадян України, країн Європи, США, Японії, їх органи влади та управління, об’єкти критичної інфраструктури", – зазначив Голова СБУ Іван Баканов.

За останні два тижні спецслужба заблокувала діяльність ще двох потужних угруповань кіберзлочинців. Зокрема, українські хакери викрадали кошти з рахунків користувачів електронних платіжних систем Європи та США. Діяли хакери з 2010 року, їх річний обіг становив 500-700 тисяч доларів.

Нагадаємо, у західному регіоні викрили групу хакерів, які незаконно продавали дані із закритих державних інформаційних ресурсів.

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