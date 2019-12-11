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Хакери із західних областей продавали росіянам закриту інформацію

Хакери із західних областей продавали росіянам закриту інформацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У західному регіоні викрили у групу хакерів, які незаконно продавали дані із закритих державних інформаційних ресурсів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес четверо мешканців Івано-Франківської і Львівської областей. Зловмисники створили сайт, розміщений на закордонному сервері, через який пропонували „клієнтам“ придбати інформацію із обмеженим доступом. Вартість послуг залежала від обсягу даних, які незаконно реалізовували. Серед масивів протиправно отриманих даних були, зокрема, відомості військового характеру про закупівлю та переміщення техніки”, — йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що задокументовано, що тільки до одного із “сервісів” зловмисників було підключено майже 50 замовників. За попередньою інформацією, серед покупців були також представники РФ.

“Фігурантів справи затримали під час продажу однієї з баз даних в Івано-Франківську. Під час слідчих дій оперативники управління СБУ у Львівській області виявили в офісі та за місцями проживання фігурантів провадження комп’ютерну техніку з базами даних, що є власністю держави та мають обмежений доступ, а також кредитні картки, на які зловмисники отримували кошти за продану інформацію”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації), та ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині блокували групу хакерів, які працювали на ФСБ.

Українські Національні Новини

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