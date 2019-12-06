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На Дніпропетровщині блокували групу хакерів, які працювали на ФСБ

На Дніпропетровщині блокували групу хакерів, які працювали на ФСБ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. На Дніпропетровщині СБУ блокувала діяльність хакерського угруповання, організованого спецслужбами РФ для проведення кібератак на українські державні органи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, група місцевих мешканців розробляли на замовлення російських кураторів програмне забезпечення, для ураження комп’ютерів та отримання прихованого віддаленого доступу до інформації, що на них зберігається.

Фахівці Служби з кібербезпеки також встановили, що учасники ліквідованого хакерського угрупування причетні до масштабної кібератаки на обласні державні адміністрації, яка була проведена в липні 2019 року. Зловмисники здійснювали масштабні розсилки електронних листів із комп’ютерними вірусами. Проведення акції кібершпигунства співпало з призначенням нових керівників обласних адміністрацій та підготовкою до проведення виборів до Верховної Ради України.

Спеціалісти СБУ тоді блокували цю спробу хакерської атаки. За розробку та збут програмного забезпечення, призначеного для негласного отримання інформації, слідчі спецслужби оголосили про підозру одному з учасників хакерського угруповання за ст. 359 Кримінального кодексу України.

Матеріали документування злочину скеровано до суду. Наразі вживаються заходи із встановлення всіх учасників хакерського угруповання та їх російських кураторів.

Нагадаємо, на Черкащині викрили хакерське угруповання на знятті коштів клієнтів електронних платіжних систем Європи та США.

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