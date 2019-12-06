В Днепропетровской области блокировали группу хакеров, которые работали на ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность хакерской группировки, организованной спецслужбами РФ для проведения кибератак на украинские государственные органы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, группа местных жителей разрабатывали по заказу российских кураторов программное обеспечение для поражения компьютеров и получения скрытого удаленного доступа к информации, хранящейся на них.
Специалисты Службы по кибербезопасности также установили, что участники ликвидированной хакерской группировки причастны к масштабной кибератаке на областные государственные администрации, которая была проведена в июле 2019 года. Злоумышленники осуществляли масштабные рассылки электронных писем с компьютерными вирусами. Проведение акции кибершпионажа совпало с назначением новых руководителей областных администраций и подготовкой к проведению выборов в Верховную Раду Украины.
Специалисты СБУ тогда блокировали эту попытку хакерской атаки. За разработку и сбыт программного обеспечения, предназначенного для негласного получения информации, следователи спецслужбы объявили о подозрении одному из участников хакерской группировки по ст. 359 Уголовного кодекса Украины.
Материалы документирования преступления направлены в суд. Сейчас принимаются меры по установлению всех участников хакерской группировки и их российских кураторов.
Напомним, в Черкасской области разоблачили хакерскую группировку в снятии средств клиентов электронных платежных систем Европы и США.