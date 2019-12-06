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В Днепропетровской области блокировали группу хакеров, которые работали на ФСБ

В Днепропетровской области блокировали группу хакеров, которые работали на ФСБ

Киев  •  УНН

 • 10671 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Днепропетровской области СБУ блокировала деятельность хакерской группировки, организованной спецслужбами РФ для проведения кибератак на украинские государственные органы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, группа местных жителей разрабатывали по заказу российских кураторов программное обеспечение для поражения компьютеров и получения скрытого удаленного доступа к информации, хранящейся на них.

Специалисты Службы по кибербезопасности также установили, что участники ликвидированной хакерской группировки причастны к масштабной кибератаке на областные государственные администрации, которая была проведена в июле 2019 года. Злоумышленники осуществляли масштабные рассылки электронных писем с компьютерными вирусами. Проведение акции кибершпионажа совпало с назначением новых руководителей областных администраций и подготовкой к проведению выборов в Верховную Раду Украины.

Специалисты СБУ тогда блокировали эту попытку хакерской атаки. За разработку и сбыт программного обеспечения, предназначенного для негласного получения информации, следователи спецслужбы объявили о подозрении одному из участников хакерской группировки по ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Материалы документирования преступления направлены в суд. Сейчас принимаются меры по установлению всех участников хакерской группировки и их российских кураторов.

Напомним, в Черкасской области разоблачили хакерскую группировку в снятии средств клиентов электронных платежных систем Европы и США.

Украинские Национальные Новости

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