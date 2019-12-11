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Хакеры из западных областей продавали россиянам закрытую информацию

Хакеры из западных областей продавали россиянам закрытую информацию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В западном регионе уличили в группу хакеров, которые незаконно продавали данные из закрытых государственных информационных ресурсов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес четверо жителей Ивано-Франковской и Львовской областей. Злоумышленники создали сайт, размещенный на зарубежном сервере, через который предлагали „клиентам“ приобрести информацию с ограниченным доступом. Стоимость услуг зависела от объема данных, которые незаконно реализовывали. Среди массивов противоправно полученных данных были, в частности, сведения военного характера о закупке и перемещении техники”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что задокументировано, что только к одному из “сервисов” злоумышленников было подключено около 50 заказчиков. По предварительной информации, среди покупателей были также представители РФ.

“Фигурантов дела задержали при продаже одной из баз данных в Ивано-Франковске. Во время следственных действий оперативники управления СБУ во Львовской области обнаружили в офисе и по месту жительства фигурантов производства компьютерную технику с базами данных, которая является собственностью государства и имеют ограниченный доступ, а также кредитные карточки, на которые злоумышленники получали средства за проданную информацию”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации) и ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной соответствии с действующим законодательством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепропетровской области блокировали группу хакеров, которые работали на ФСБ.

Украинские Национальные Новости

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