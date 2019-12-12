СБУ открыло почти 130 производств в отношении киберугроз

"Так, СБУ противодействует киберугрозам - открыто 124 уголовных производств. Совместно с партнерами из США Службе удалось нейтрализовать мощную хакерскую группировку. В дата-центре под Одессой СБУ обнаружила почти полторы сотни серверов с тысячами хакерских ресурсов. Нами были заблокированы тысячи противоправных посягательств в интернете на граждан Украины, стран Европы, США, Японии, их органы власти и управления, объекты критической инфраструктуры", - отметил глава СБУ Иван Баканов.

За последние две недели спецслужба заблокировала деятельность еще двух мощных группировок киберпреступников. В частности, украинские хакеры похищали средства со счетов пользователей электронных платежных систем Европы и США. Действовали хакеры с 2010 года, их годовой оборот составлял 500-700 тысяч долларов.

Напомним, в западном регионе уличили группу хакеров, которые незаконно продавали данные из закрытых государственных информационных ресурсов.