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СБУ проводить обшуки в офісі "ОПЗЖ" та будинках Медведчука

Київ • УНН

 • 16681 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Служба безпеки України проводить обшуки в кабінеті нардепа Віктора Медведчука в офісі партії “Опозиційна платформа - За життя”, а також в його будинках в Києві. Про це журналісту УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.

СБУ проводить обшуки в офісі "ОПЗЖ" та будинках Медведчука

Цитата:

"Саме зараз слідчі СБУ проводять обшуки в офісі "ОПЗЖ" в кабінетах Віктора Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще двох житлових будинках народного депутата в місті Києві", - повідомило джерело.

Доповнення

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту. І хоч сама Венедіктова не називає імен нардепів, а лише вказує по одному ініціалу "М" і "К", УНН із власних джерел стало відомо, що йдеться про Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Як повідомляв УНН, сьогодні Служба безпеки України проводить обшуки в будинку народного депутата від “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції.
Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України готує пакет санкцій у відношенні до 5 діючих народних депутатів України.

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