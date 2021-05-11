СБУ проводит обыски в офисе "ОПЗЖ" и домах Медведчука
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинете нардепа Виктора Медведчука в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также в его домах в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
Цитата:
"Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе "ОПЗЖ" в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в городе Киеве", - сообщил источник.
Дополнение
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента. И хотя сама Венедиктова не называет имен нардепов, а лишь указывает по одному инициалу "М" и "К", УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.
Как сообщал УНН, сегодня Служба безопасности Украины проводит обыски в доме народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.
Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.
Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новини", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал. Под санкции попали: "Нові коммуникації" - ZIK, "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" - "ПАРТНЕР ТВ", "ЛІДЕР ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "ТВ ВИБІР" - 112 канал, "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" - основатель Тарас Козак, "Аріадна ТВ" - владелец Тарас Козак.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины.