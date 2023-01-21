СБУ проводить безпекові заходи в одному з районів Києва: можливі обмеження проїзду і перевірка документів

Цитата

"Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Деснянського району столиці, зокрема у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях. (...) Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. Крім того буде здійснено огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів", - ідеться у повідомленні.

Деталі

СБУ здійснює відповідні заходи у взаємодії з Національною поліцією, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією.

Мета – посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Безпекові заходи проводять з урахуванням правового режиму воєнного стану, вказали у СБУ.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Доповнення

11 січня СБУ проводила контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва.