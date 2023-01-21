СБУ проводит мероприятия по безопасности в одном из районов Киева: возможны ограничения проезда и проверка документов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что проводит контрразведывательные (по безопасности) мероприятия на территории Деснянского района столицы, пишет УНН.
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"Служба безопасности проводит контрразведывательные (по безопасности) мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях. (...) Возможны ограничения прохода и проезда по улицам Деснянского района, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. Кроме того, будет осуществлен осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов", - говорится в сообщении.
Детали
СБУ осуществляет соответствующие мероприятия во взаимодействии с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией.
Цель – усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.
Мероприятия безопасности проводят с учетом правового режима военного положения, указали в СБУ.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.
Дополнение
11 января СБУ проводила контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева.