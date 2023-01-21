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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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СБУ проводит мероприятия по безопасности в одном из районов Киева: возможны ограничения проезда и проверка документов

Киев • УНН

 • 1788780 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что проводит контрразведывательные (по безопасности) мероприятия на территории Деснянского района столицы, пишет УНН.

СБУ проводит мероприятия по безопасности в одном из районов Киева: возможны ограничения проезда и проверка документов

Цитата

"Служба безопасности проводит контрразведывательные (по безопасности) мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях. (...) Возможны ограничения прохода и проезда по улицам Деснянского района, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. Кроме того, будет осуществлен осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов", - говорится в сообщении.

Детали

СБУ осуществляет соответствующие мероприятия во взаимодействии с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией.

Цель – усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

Мероприятия безопасности проводят с учетом правового режима военного положения, указали в СБУ.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Дополнение

11 января СБУ проводила контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева.

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