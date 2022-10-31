СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині: виявили листування з главою рпц та антиукраїнські брошури

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"Співробітники СБУи провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви московського патріархату", - йдеться у повідомленні.

За даними спецслужби, окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

"Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів. Серед іншого у них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у рф антиукраїнських матеріалів", - зазначили у СБУ.

Деталі

Як повідомляється, за попередніми оцінками, у їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України.

Зокрема, це:



ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;



ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.



"Під час досудового розслідування встановлено, що антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо. Автор однієї з виявлених книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до рф", - повідомили у СБУ.

Як вказано, наразі Новіков веде власний Телеграм-канал, де "просуває наративи на підтримку російських окупаційних військ, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації".

За ініціативи СБУ всі вилучені матеріали відправлені на експертизи.

Доповнення

З початку війни СБУ відкрила 23 кримінальні провадження щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору інформації до коригувальників вогню.