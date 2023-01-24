СБУ повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Медведчука, яка підтримала окупацію Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Про це з посиланням на СБУ, інформує УНН.
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Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи москви.
Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та у серпні минулого року виїхала до тимчасово окупованого Донецька.
Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора, зазначили в СБУ.
"Для "розгону" деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні. Насамперед у своїх провокаційних "проєктах" вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Крім цього фігурантка створила так званий "документальний фільм", в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України).
Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України.
Розслідування проводили співробітники Головного слідчого управління спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ за процесуального керівництва органів прокуратури.
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