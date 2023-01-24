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The New York Times

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СБУ повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Медведчука, яка підтримала окупацію Маріуполя

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Про це з посиланням на СБУ, інформує УНН.

СБУ повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Медведчука, яка підтримала окупацію Маріуполя

Деталі

Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи москви.

Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та у серпні минулого року виїхала до тимчасово окупованого Донецька.

Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора, зазначили в СБУ.

"Для "розгону" деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні. Насамперед у своїх провокаційних "проєктах" вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Крім цього фігурантка створила так званий "документальний фільм", в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники Головного слідчого управління спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ за процесуального керівництва органів прокуратури.

Додамо

В грудні 2021 року Президент Володимир Зеленський ввів указ про санкції проти ТОВ "Телепростір" (канал UkrLive) та ТОВ "Тайм Медіа" (канал "Перший незалежний"), а також ТОВ "Медіахолдинг "Новини".

У ніч на 4 лютого 2022 року в Україні заблокували акаунти телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, створених на базі закритих "112 Україна", NewsOne та ZIK.

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