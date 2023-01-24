СБУ сообщила о подозрении бывшей ведущей телеканалов Медведчука, которая поддержала оккупацию Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины. Об этом со ссылкой на СБУ, информирует УНН.
Детали
Ранее она работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы москвы.
После начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и в августе прошлого года выехала во временно оккупированный Донецк.
Там она продолжила распространять враждебную пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора, отметили в СБУ.
"Для "разгона" деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине. Прежде всего в своих провокационных "проектах" она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства", - говорится в сообщении.
Кроме этого фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины).
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения фигурантки к ответственности за преступления против Украины.
Расследование проводили сотрудники Главного следственного управления совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
Добавим
В декабре 2021 года Президент Владимир Зеленский ввел указ о санкциях против ООО "Телепространство" (канал UkrLive) и ООО "Тайм Медиа" (канал "Первый независимый"), а также ООО "Медиахолдинг "Новости".
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