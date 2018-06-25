СБУ підтверджує встановлення "російського сліду" у справі Бабченка

"Надзвичайно активно ведеться розслідування цієї справи, і я переконаний, що найближчим часом ми зможемо повідомити дуже багато цікавих деталей. Я розумію, що всі чекають від нас підтвердження російського сліду. Я обіцяю вам – цей слід вже є, і ми про це розкажемо", - сказав Грицак.



Він зазначив, що слідчим зараз важливо належним чином задокументувати всі викриті факти.



Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті "швидкої".



Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.



На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації із запобігання вбивства. За твердженням керівників відомства, для замаху на Бабченка спецслужби РФ завербували громадянина України і заплатили йому 40 тисяч доларів.



Був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста. Йому повідомили про підозру по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту). Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченко є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.



