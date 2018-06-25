СБУ подтверждает установление "русского следа" в деле Бабченко

"Чрезвычайно активно ведется расследование этого дела, и я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных деталей. Я понимаю, что все ждут от нас подтверждения российского следа. Я обещаю вам - это след уже есть, и мы об этом расскажем" - сказал Грицак.



Он отметил, что следователям сейчас важно должным образом задокументировать все уличенные факты.



Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой".



Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.



На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства. По утверждению руководителей ведомства, для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему 40 000 долларов.



Был задержан предполагаемый организатор убийства российского журналиста. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта). Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.



