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СБУ перевірить висловлювання В.Пінчука

СБУ перевірить висловлювання В.Пінчука

Київ • УНН

 • 9837 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. СБУ розслідує кримінальне провадження щодо злочинів, що мають ознаки посягання на територіальну цілісність України, створення терористичної організації і фінансування тероризму, в рамках якого перевіряє висловлювання бізнесмена Віктора Пінчука. Про це сказано у офіційній відповіді відомства на запит народного депутата Дмитра Яроша, опублікованій на його сторінці у Facebook, передає УНН.

"Викладені Вами обставини розслідуються Головним слідчим управлінням СБУ у кримінальному провадженні №22014000000000489 за ознаками злочинів, передбачених ст..110, ст..258-3 та ст..258-5 ККУ. Щодо висловлювань громадянина України В.Пінчука призначено відповідну судову семантико-текстуальну експертизу",- йдеться у відповіді.

Варто зазначити ст 110 ККУ (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) і ст. 258-5 (Фінансування тероризму).

Нагадаємо, стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, “Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією” (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal, викликала хвилю критики.

Заступник голови АП Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь у The Wall Street Journal, “Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру” (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), яка була оприлюднена 4 січня, зокрема, заявив: "Компроміси на умовах Росії - це невірна політика".

Українські Національні Новини

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