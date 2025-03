СБУ перевірить висловлювання В.Пінчука

"Викладені Вами обставини розслідуються Головним слідчим управлінням СБУ у кримінальному провадженні №22014000000000489 за ознаками злочинів, передбачених ст..110, ст..258-3 та ст..258-5 ККУ. Щодо висловлювань громадянина України В.Пінчука призначено відповідну судову семантико-текстуальну експертизу",- йдеться у відповіді.

Варто зазначити ст 110 ККУ (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) і ст. 258-5 (Фінансування тероризму).

Нагадаємо, стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, “Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією” (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal, викликала хвилю критики.

Заступник голови АП Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь у The Wall Street Journal, “Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру” (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), яка була оприлюднена 4 січня, зокрема, заявив: "Компроміси на умовах Росії - це невірна політика".