СБУ проверит высказывания В.Пинчука

"Изложенные Вами обстоятельства расследуются Главным следственным управлением СБУ в уголовном производстве №22014000000000489 по признакам преступлений, предусмотренных ст. 110, ст. 258-3 и ст. 258-5 УК. Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая судебная семантико-текстуальная экспертиза", - говорится в ответе.

Стоит отметить в 110 УКУ (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) и ст. 258-5 (Финансирование терроризма).

Напомним, статья, подписанная именем Виктора Пинчука, "Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией" (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), вышедшая 29 декабря 2016 года в американском издании The Wall Street Journal, вызвала волну критики.

Заместитель главы АП Константин Елисеев в своей статье в ответ в The Wall Street Journal, "Уважение к Украине крайне важно для достижения прочного мира" (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), которая была обнародована 4 января, в частности, заявил: "Компромиссы на условиях России - это неверная политика".