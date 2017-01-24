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СБУ проверит высказывания В.Пинчука

СБУ проверит высказывания В.Пинчука

Киев • УНН

 • 9837 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. СБУ расследует уголовное производство в отношении преступлений, имеющих признаки посягательства на территориальную целостность Украины, создание террористической организации и финансирование терроризма, в рамках которого проверяет высказывания бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос народного депутата Дмитрия Яроша, опубликованном на его странице в Facebook, передает УНН.

"Изложенные Вами обстоятельства расследуются Главным следственным управлением СБУ в уголовном производстве №22014000000000489 по признакам преступлений, предусмотренных ст. 110, ст. 258-3 и ст. 258-5 УК. Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая судебная семантико-текстуальная экспертиза", - говорится в ответе.

Стоит отметить в 110 УКУ (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) и ст. 258-5 (Финансирование терроризма).

Напомним, статья, подписанная именем Виктора Пинчука, "Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией" (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), вышедшая 29 декабря 2016 года в американском издании The Wall Street Journal, вызвала волну критики.

Заместитель главы АП Константин Елисеев в своей статье в ответ в The Wall Street Journal, "Уважение к Украине крайне важно для достижения прочного мира" (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), которая была обнародована 4 января, в частности, заявил: "Компромиссы на условиях России - это неверная политика".

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