СБУ оприлюднила фото та відео з місця затримання помічника Гримчака
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Служба безпеки України оприлюднила фото та відео матеріали з місця затримання помічника заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБ.
Повідомляється, що затримання проводили співробітники Служби безпеки України спільно з детективами НАБУ та представниками Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.
Нагадаємо, вчора, 14 серпня, за повідомленням НАБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака та його помічника. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінального провадження розпочатого за ч.4 ст.190 ККУ (шахрайство).
Зазначається, що вказані особи нібито за здійснення ними впливу на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.
У НАБУ повідомили, що затримали чиновників “на гарячому” під час отримання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. США.
Станом на ранок 15 серпня за повідомленням ГПУ вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання підозрюваним запобіжного заходу в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. Досудове розслідування у провадженні триває.