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СБУ назвала ініціаторів псевдозакону щодо "приєднання" Луганщини до рф

СБУ назвала ініціаторів псевдозакону щодо "приєднання" Луганщини до рф

Київ • УНН

 • 1136269 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Служба базпеки України повідомила, що встановила ініціаторів псевдозакону щодо «приєднання» Луганщини до росії, передає УНН.

Цитата

«Служба безпеки викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України. У результаті системної роботи слідчі СБУ встановили особи п’ятьох так званих «депутатов народного совета лнр III созыва», які сприяли прийняттю псевдозакону про фейковий референдум у захоплених районах Луганщини», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у вересні 2022 року вони ініціювали відповідне "голосування" і після цього звернулися до ватажка терористів пасічника щодо підписання незаконного документа.

«Встановлено, що серед фігурантів – родич «мера» Луганська, який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини. За даними слідства, всі п’ятеро зловмисників після 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією рф. За це вони отримали «мандати» у створеному агресором «народном совете лнр», - інформує СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ватажку "лнр" пасічнику повідомили про підозру за псевдореферендум

«Після початку повномасштабного вторгнення колаборанти виконували завдання москви щодо підготовки та проведення фейкового плебісциту», - зазначається в повідомленні.

У СБУ зазначають, що в організації псевдореферендуму «допомагали» куратори-представники путінської партії «единая россия» та кремлівські піар-технологи.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за:

  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

«Зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території Луганської області. Утім Служба безпеки встановила місця їхнього перебування і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Документи про входження «л/днр» до складу рф, згідно з перехопленням, були підписані ще на початку вересня.

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