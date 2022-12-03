СБУ назвала инициаторов псевдозакона по "присоединению" Луганской области к рф
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Служба базпеки Украины сообщила, что установила инициаторов псевдозакона относительно «присоединения» Луганской области к россии, передает УНН.
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«Служба безопасности разоблачила новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях востока Украины. В результате системной работы следователи СБУ установили личности пяти так называемых «депутатов народного совета лнр III созыва», которые способствовали принятию псевдозакона о фейковом референдуме в захваченных районах Луганской области», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в сентябре 2022 года они инициировали соответствующее "голосование" и после этого обратились к главарю террористов пасечнику относительно подписания незаконного документа.
«Установлено, что среди фигурантов – родственник «мэра» Луганска, который находится под санкциями Украины и западных государств-партнеров за особо тяжкие преступления. По данным следствия, все пятеро злоумышленников после 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией рф. За это они получили «мандаты» в созданном агрессором «народном совете лнр», - информирует СБУ.
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«После начала полномасштабного вторжения коллаборанты выполняли задачи москвы по подготовке и проведению фейкового плебисцита», - отмечается в сообщении.
В СБУ отмечают, что в организации псевдореферендума «помогали» кураторы-представители путинской партии «единая россия» и кремлевские пиар-технологи.
Сейчас фигурантам сообщено о подозрении за:
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- ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
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- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
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«Злоумышленники скрываются на временно оккупированной территории Луганской области. Впрочем, Служба безопасности установила места их пребывания и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины», - говорится в сообщении.
Дополнение
Документы о вхождении «л/днр» в состав рф, согласно перехвату, были подписаны еще в начале сентября.