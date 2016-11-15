СБУ надала охорону нардепу Ю.Шухевичу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Служба безпеки України надала охорону народному депутату Юрію Шухевичу. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Голови СБУ Олена Гітлянська, передає УНН.
“Голова СБУ Василь Грицак доручив забезпечити безпеку народного обранця, після оперативного розгляду Службою звернення державного діяча на ім’я Президента України”, — йдеться у повідомленні.
СБУ вживаються додаткові оперативні заходи, направлені на перевірку отриманої інформації.
Як повідомляв УНН, керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявляє, що в Службі безпеки України вже працюють над проханням керівника фракції Радикальної партії Олега Ляшка щодо надання державної охорони народному депутатові Юрію Шухевичу.