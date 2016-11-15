СБУ предоставила охрану нардепу Ю.Шухевичу

"Глава СБУ Василий Грицак поручил обеспечить безопасность народного избранника, после оперативного рассмотрения Службой обращения государственного деятеля на имя Президента Украины", - говорится в сообщении.

СБУ принимаются дополнительные оперативные мероприятия, направленные на проверку полученной информации.

Как сообщал УНН, руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявляет, что в Службе безопасности Украины уже работают над просьбой руководителя фракции Радикальной партии Олега Ляшко о предоставлении государственной охраны народному депутату Юрию Шухевичу .