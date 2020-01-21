СБУ: чиновники у Чернівцях привласнили 5 млн грн компенсації пільгового проїзду

"Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організували посадовці департаменту ЖКГ і соцзахисту населення спільно з керівництвом КП "Інфоцентр", місцевим приватним перевізником та фірмами, що спеціалізуються на наданні транспортних й аудиторських послуг", - сказано у повідомленні.

За даними СБУ, протягом 2016-2019 років змовники вносили до звітної документації завідомо неправдиві дані про фактично виконані рейси і кількість громадян, які скористалися пільговим проїздом. У звітах вони відображали показники, що вдвічі перевищували реальні. Таким чином зловмисники привласнили майже 5 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Під час обшуків, проведених в офісних приміщеннях фірм-учасниць оборудки та за місцями проживання 5 фігурантів справи, у тому числі керівника одного з відділів міськради, правоохоронці вилучили звітні та фінансово-бухгалтерські документи й інші матеріали, що доводять проведення незаконних оборудок. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи підозр у вчиненні злочину.

Нагадаємо, заступника директора департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради викрили у розтраті майна.