Чиновника міськради Харкова викрили у кількамільйонній розтраті

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що вчинив розтрату на користь товариства з обмеженою відповідальністю заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради в період з 2017 по 2019 роки. Чоловік своїми незаконними діями спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді майже на 2 мільйони гривень", - повідомили у поліції.

Як вказано, під час виконання одним з ТОВ робіт за договорами з капремонту транспортних споруд по проспекту Льва Ландау, через списання зворотньою сумою відходів від фрезерування асфальтобетонного покриття за ціною значно нижчою ринкової, була спричинена значна матеріальна шкода.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частинами 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Чернігівщині погоріла на хабарництві керівниця управління ОТГ.